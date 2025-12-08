El País

Cortes de luz programados por el ICE en zonas de Guápiles este martes

Una comunidad del Caribe costarricense quedará sin electricidad este martes por trabajos del ICE. Vea el horario y la zona específica

Por Silvia Ureña Corrales
Este martes habrá corte de luz en Anita Grande, Guápiles, por mantenimiento del ICE entre 9 a.m. y 4 p.m. (Rafael Pacheco Granados)







