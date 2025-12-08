Cortes de luz programados por el ICE en zonas de Guápiles este martes

Este martes habrá corte de luz en Anita Grande, Guápiles, por mantenimiento del ICE entre 9 a.m. y 4 p.m.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este martes 9 de diciembre en sectores del cantón de Pococí, provincia de Limón. La interrupción se extenderá desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.

La zona afectada corresponde a Anita Grande, en el distrito de Guápiles, cerca de las instalaciones de Arcelor, donde cuadrillas del ICE realizarán labores de mantenimiento en la red de distribución eléctrica.

Durante el corte, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para proteger sus aparatos eléctricos, mantener cargados los dispositivos móviles y resguardar agua si utilizan sistemas de bombeo eléctrico.

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas