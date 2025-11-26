Cortes de luz este jueves en Cartago, Puntarenas, Limón y Alajuela por trabajos del ICE

ICE suspenderá el servicio eléctrico este jueves en zonas de Cartago, Puntarenas, Limón y Alajuela por trabajos programados.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará suspensiones programadas del servicio eléctrico este jueves 27 de noviembre en distintas zonas del país. Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento preventivo y reubicación de infraestructura en varias comunidades.

En el distrito de Juan Viñas, cantón de Jiménez en Cartago, el servicio se interrumpirá en Bajo Hermes entre las 8 a.m. y las 3 p.m. debido a labores de mantenimiento en la red eléctrica.

En el Pacífico Central, específicamente en Herradura y el complejo Los Sueños, ubicados en el cantón de Garabito, Puntarenas, se llevará a cabo una reubicación de postes. El corte se extenderá desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m.

Otro corte tendrá lugar en Puerto Viejo de Talamanca, Limón, en la zona de Punta Riel, donde el ICE trabajará en labores de mantenimiento entre las 8 a.m. y las 4 p.m.

Asimismo, en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, se suspenderá el servicio eléctrico en La Lucha, La Luchita y Capri desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m., también por mantenimiento.

Finalmente, en el distrito de Santiago de San Ramón, Alajuela, el corte alcanzará Calle Magallanes y el sector de la escuela debido a una reubicación de línea eléctrica. Este será entre las 8 a.m. y la 1 p.m.

El ICE recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el período de interrupción del servicio. Para más información, puede consultar el sitio oficial de la institución: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/