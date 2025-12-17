Cortes de luz este jueves afectarán zonas de San José

Vecinos y empresas en distintos sectores del Gran Área Metropolitana deben prepararse para la suspensión programada del servicio eléctrico debido a obras y mantenimiento por parte de la CNFL.
Este jueves 18 de diciembre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres interrupciones del servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia de San José, como parte de sus labores programadas en proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y construcción de obras eléctricas.
Montes de Oca: Conversión de voltaje
En San Pedro de Montes de Oca, se ejecutará una conversión de voltaje entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m., dentro del marco de un proyecto empresarial.
La interrupción incluye el sector comprendido desde Jiménez y Tanzi, 250 metros norte sobre calle 73 hasta el Condominio Talavera, incluyendo la calle 75 y las avenidas 1 y 3.
Algunos puntos de referencia dentro de la zona son:
- Panadería Santa Clara
- Universidad Latina (medidor 1093453)
- Restaurantes: Family Pizza, Aroma y Sabor, Yokohama, Hidden Flavors, Pupusas Son de San Pedro
- Lavacar Liderwash
- Heladería El Melo
- Aptos Fermel, El Cas, Avere Loft
- Monkey Scrubs
- Chicago Barber Studio
- Oficentro Ejecutivo San Pedro
- Ministerio de Obras Públicas y Transporte
- Empresas como Riopi Estudio, Gler Comunicaciones, Inmobiliaria Praga Imprasa, Moville S.A. y otras
Además, el corte afectará diversas casas de habitación ubicadas en el área.
Moravia: Mantenimiento preventivo
También se llevará a cabo mantenimiento preventivo entre las 8 a.m. y las 2 p.m. en el distrito de La Trinidad de Moravia.
La zona comprende parcialmente la urbanización Las Rosas, desde la escuela de La Trinidad, 150 metros al sur y 100 al oeste, de avenida 81 a calle 93.
Este corte impactará principalmente casas de habitación.
Zapote: Relocalización de postes
La tercera intervención se realizará en el distrito de Zapote, San José, de 8 a.m. a 3 p.m., con motivo de la relocalización de postes en las cercanías de la Delegación del Tránsito.
Algunos puntos conocidos dentro del área:
- Delegación de Policía
- Delegación del Tránsito
- Mega Soluciones Empresariales
- Diana
- Casas de habitación
Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones