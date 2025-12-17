Cortes de luz este jueves afectarán zonas de San José

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en tres zonas de San José este jueves por obras y mantenimiento.

Vecinos y empresas en distintos sectores del Gran Área Metropolitana deben prepararse para la suspensión programada del servicio eléctrico debido a obras y mantenimiento por parte de la CNFL.

Este jueves 18 de diciembre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres interrupciones del servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia de San José, como parte de sus labores programadas en proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y construcción de obras eléctricas.

Montes de Oca: Conversión de voltaje

En San Pedro de Montes de Oca, se ejecutará una conversión de voltaje entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m., dentro del marco de un proyecto empresarial.

La interrupción incluye el sector comprendido desde Jiménez y Tanzi, 250 metros norte sobre calle 73 hasta el Condominio Talavera, incluyendo la calle 75 y las avenidas 1 y 3.

Algunos puntos de referencia dentro de la zona son:

Panadería Santa Clara

Universidad Latina (medidor 1093453)

Restaurantes: Family Pizza, Aroma y Sabor, Yokohama, Hidden Flavors, Pupusas Son de San Pedro

Lavacar Liderwash

Heladería El Melo

Aptos Fermel, El Cas, Avere Loft

Monkey Scrubs

Chicago Barber Studio

Oficentro Ejecutivo San Pedro

Ministerio de Obras Públicas y Transporte

Empresas como Riopi Estudio, Gler Comunicaciones, Inmobiliaria Praga Imprasa, Moville S.A. y otras

Además, el corte afectará diversas casas de habitación ubicadas en el área.

Moravia: Mantenimiento preventivo

También se llevará a cabo mantenimiento preventivo entre las 8 a.m. y las 2 p.m. en el distrito de La Trinidad de Moravia.

La zona comprende parcialmente la urbanización Las Rosas, desde la escuela de La Trinidad, 150 metros al sur y 100 al oeste, de avenida 81 a calle 93.

Este corte impactará principalmente casas de habitación.

Zapote: Relocalización de postes

La tercera intervención se realizará en el distrito de Zapote, San José, de 8 a.m. a 3 p.m., con motivo de la relocalización de postes en las cercanías de la Delegación del Tránsito.

Algunos puntos conocidos dentro del área:

Delegación de Policía

Delegación del Tránsito

Mega Soluciones Empresariales

Diana

Casas de habitación

Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones