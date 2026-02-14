El País

Cortes de luz en zonas de Escazú este domingo 15 de febrero por relocalización de postes

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Escazú por trabajos en redes este domingo.

Por Damián Arroyo C.
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
El servicio eléctrico se suspenderá este domingo en zonas de Escazú por trabajos en postes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







