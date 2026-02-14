Cortes de luz en zonas de Escazú este domingo 15 de febrero por relocalización de postes

El servicio eléctrico se suspenderá este domingo en zonas de Escazú por trabajos en postes.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este domingo 15 de febrero en varias zonas del cantón de Escazú, debido a trabajos por contrato en redes eléctricas.

La interrupción se aplicará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por labores de relocalización de postes, según informó la institución.

El corte afectará sectores ubicados en el distrito de San Rafael, específicamente del antiguo Tonny Romás hacia el sureste hasta AMBACAR, de AMBACAR hacia el oeste hasta Escazú 121 y de AMBACAR 300 metros al sur.

Dentro del área impactada se encuentran casas de habitación y urbanización Palma de Mayorca (parcial), así como centros comerciales y comercios como Centro Comercial El Ángel, Plaza Colonial, Plaza Atlantis, Plaza del Valle, Centro Comercial Escazú y Escazú 121.

También se incluyen establecimientos como Más X Menos, Pequeño Mundo, McDonald’s, Burger King, Starbucks, AutoPITS, Super Baterías, Lab Echandi, ICE Telecomunicaciones, Escuela Yanuario Fernández, Home Two Montessori, Pollo Granjero, Ambacar, Delta, Pops, Panadería Luján, Hiper Mascotas, Little Caesar Pizza, Gama Dental, Macrobiótica Drasanvi, Express Meat, Lanco, Restaurante Mil Sabores y Pollo Frito El Buen Sabor, entre otros.

La CNFL recomienda a usted desconectar los aparatos eléctricos durante el periodo indicado para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio. Además, aconseja tomar previsiones si depende de equipos eléctricos para actividades comerciales o personales.

Para más información y consulta detallada de sectores, usted puede ingresar al sitio oficial de suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones