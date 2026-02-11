Cortes de luz dejarán sin servicio a más de 2.500 usuarios en Desamparados

La CNFL aplicará un corte eléctrico de 8 a. m. a 4 p. m. en San Antonio de Desamparados por mantenimiento preventivo.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San Antonio de Desamparados el jueves 12 de febrero del 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red.

La interrupción se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. en zonas parciales del distrito de San Antonio, en el cantón de Desamparados, provincia de San José. La medida impactará a 2.542 servicios eléctricos, según el reporte oficial.

El corte comprenderá el sector que va desde la esquina de la Llantera de Luisón en San Antonio de Desamparados, 1,9 km al este, en las inmediaciones del cruce de San Antonio y Tirrases, con referencia al restaurante Villa Oriente. También se verán afectadas áreas aledañas a ese recorrido.

Entre los puntos de referencia incluidos en la suspensión figuran comercios, centros educativos, clínicas, supermercados y otros establecimientos como Musi, La Bomba, Little Pizza, La Troja, Drummond’s Gym, Yamaha, Escuela República de Panamá, Centro Diurno Pilar Gamboa, Mas X Menos, Campo Santo San Antonio, McDonald’s, Ebáis San Antonio, Centro Comercial La Plazoleta y Parque Comercial Multi Outlet, entre otros.

La CNFL informó que los trabajos corresponden a la categoría de mantenimiento de obras eléctricas y forman parte de acciones preventivas para fortalecer la continuidad y calidad del suministro.

Para más información y actualizaciones sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones