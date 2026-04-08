Cortes de luz en zona de Heredia: ESPH suspenderá servicio este viernes

ESPH aplicará cortes de luz este viernes de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. por trabajos eléctricos programados.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará cortes de luz este viernes en el cantón de San Rafael, como parte de trabajos programados para mejorar la red eléctrica y fortalecer la continuidad del servicio.

La suspensión se realizará el viernes 10 de abril del 2026, entre las 7 a. m. y las 2 p. m., en el distrito de Los Ángeles. La afectación se concentrará en el residencial El Monte, conocido como Tirol, específicamente desde la entrada principal con doble vía, 150 metros hacia el noroeste.

La ESPH informó que estos trabajos buscan reforzar la infraestructura eléctrica y garantizar mayor confiabilidad en el suministro para los usuarios de la zona.

La institución comunicó la suspensión mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos, con el fin de que los vecinos tomen previsiones.

En total, se prevé impacto en nueve puntos dentro del área señalada.

La empresa recomendó a los abonados verificar si su servicio se verá afectado mediante la consulta en línea con el número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm