Cortes de luz afectarán zonas de San José este viernes por trabajos de CNFL

CNFL realizará cortes de luz este viernes en zonas de San José por trabajos eléctricos programados.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este viernes 10 de abril del 2026 en sectores de Goicoechea y Pavas, en San José, debido a labores de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

En Purral de Goicoechea, la suspensión del servicio se aplicará de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. El corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo. La afectación se concentrará 50 metros al sur de la cancha La Mora, principalmente en casas de habitación.

Por su parte, en Pavas (parcial), el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 3 p. m. debido a la construcción de obras eléctricas, específicamente el cambio de conductor. Las zonas afectadas incluyen Lomas del Río y Fuente del Poder.

Entre los sitios de referencia en Pavas se encuentran viviendas, así como comercios y puntos conocidos como Super Los Chinitos, Soda Nana 2, Iglesia Sagrada Familia, Pollolandia, Sushi Bros y restaurante Luisky.

Para más información y detalles actualizados, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones