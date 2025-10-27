Cortes de luz en sectores de Heredia para este martes, según la ESPH

Fátima y Guararí tendrán cortes de luz el 28 de octubre por trabajos programados de la ESPH. Consulte su número de contrato.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó dos cortes de luz para este martes 28 de octubre en distintas zonas del cantón central de Heredia.

Las interrupciones se realizarán durante la mañana y parte de la tarde, como parte de labores de mejora en la red eléctrica.

El primer corte se aplicará en Fátima, sobre calle 6, entre avenidas 11 y 13. Este se realizará entre las 7 a. m. y las 2 p. m., debido a una reubicación de postería. En esta suspensión están incluidos 89 contratos.

El segundo corte corresponde al sector ubicado en San Francisco específicamente en Villa Paola Sur, entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m.. En este caso, el motivo es mantenimiento preventivo, con el objetivo de reforzar la continuidad y confiabilidad del servicio. Se incluyen 32 contratos.

La ESPH distribuyó la información por medio de su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes. Además, recomendó a los usuarios consultar si su contrato está dentro del área de suspensión mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm