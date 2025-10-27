El País

Cortes de luz en sectores de Heredia para este martes, según la ESPH

La ESPH anunció cortes de luz en sectores de Heredia este martes 28 de octubre. Revise si su contrato está incluido en la suspensión

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH realizará un corte de luz en Heredia el 24 de octubre de 7 a. m. a 2 p. m. por cambio de poste dañado.
Fátima y Guararí tendrán cortes de luz el 28 de octubre por trabajos programados de la ESPH. Consulte su número de contrato. (Generada con IA/Gemini)







