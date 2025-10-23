Cortes de luz de la ESPH en Heredia este viernes por cambio de poste dañado

La ESPH realizará un corte de luz en Heredia el 24 de octubre de 7 a. m. a 2 p. m. por cambio de poste dañado.

Un total de 114 clientes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se verán afectados por un corte de electricidad programado para este viernes 24 de octubre del 2025.

La suspensión del servicio iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 2 p. m., como parte de los trabajos para el cambio de un poste dañado en la zona.

De acuerdo con la ESPH, la interrupción eléctrica afectará el sector frente al Megasuper, en el cantón central de Heredia. Según la ESPH, la afectación alcanzará a 114 servicios eléctricos.

La empresa indicó que ya notificó a los usuarios mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales como Facebook.

Los clientes pueden verificar si su suministro se verá afectado mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm