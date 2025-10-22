El País

Cortes de luz en Heredia este jueves: estas son las zonas

La ESPH cortará la luz este jueves por mantenimiento. Vea las zonas y horarios para evitar sorpresas

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH realizará un corte de luz este jueves en La Quintana de Heredia entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m. (Cortesía ESPH)







notas iaSUCCortesCortes de luzESPH
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

