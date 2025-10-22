Cortes de luz en Heredia este jueves: estas son las zonas

ESPH realizará un corte de luz este jueves en La Quintana de Heredia entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m.

Vecinos de La Quintana, en el cantón central de Heredia, tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este jueves 23 de octubre del 2025, entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m., según confirmó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión forma parte de un plan de mantenimiento preventivo para fortalecer la continuidad del suministro eléctrico. El corte incluye la zona del restaurante La Tertulia, 300 metros hacia el este y 10 metros hacia el norte.

La ESPH notificó esta medida mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes distribuidos en el área.

En total, 33 servicios eléctricos se verán interrumpidos durante el horario anunciado.

Puede verificar si su contrato está incluido en esta suspensión en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm