Cortes de luz en sectores de Heredia este miércoles

Cortes de electricidad afectarán zonas de Mercedes Norte este miércoles por mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico.

Los vecinos de Mercedes Norte, en Heredia, enfrentarán cortes de electricidad este miércoles 15 de octubre debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Las labores tienen como objetivo fortalecer la red eléctrica y realizar mantenimiento preventivo en distintas zonas del cantón.

La primera interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m. y se debe a la instalación de dos postes para garantizar un servicio más confiable. Esta afectación incluye toda la calle que va de la Feria, 75 metros al este y 50 metros al sur.

En San Rafael, de la heladería Pops, 150 metros hacia el oeste y 100 metros hacia el sur, se llevará a cabo mantenimiento preventivo. Esta suspensión será entre las 7:30 a. m. y las 12 m. d., y busca asegurar un suministro continuo y estable para los usuarios.

La ESPH informó que ha comunicado estos cortes mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes.

En total, se verán afectados 96 contratos de servicio en ambos sectores.

Para verificar si su inmueble se encuentra dentro de las zonas impactadas, puede ingresar su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm