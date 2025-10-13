Corte de agua afectará a más de 48.000 personas en San Rafael de Heredia esta semana

Trabajos de mantenimiento en tanques dejarán sin agua a miles de usuarios en San Rafael esta semana. Foto: Albert Marín para la Nación.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá el suministro de agua potable esta semana en diferentes sectores del cantón de San Rafael de Heredia.

La suspensión afectará a un total de 48.544 personas, según informó la Unidad de Comunicación Externa de la institución.

El primer corte se llevará a cabo este martes 14 de octubre, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., debido al lavado del tanque Río Segundo.

La afectación alcanzará a 8.776 personas distribuidas en dos zonas principales:

San Rafael Centro : calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda.

: calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda. Los Ángeles: calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, fábrica de hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde y calle La Saca.

El segundo corte se programó para el jueves 16 de octubre, en el mismo horario, y corresponde al lavado del tanque Chamaco. Esta labor afectará a 39.768 personas en los siguientes sectores:

Centro : Escuela Bilingüe Norte, pub Shere Kan, urbanización Arguedas Molina, calle Puente Piedra, urbanización Las Bermúdez, San Martín, depósito Rafaeleño, urbanización Los Bambúes, Altos calle Nueva, calle Dulce Nombre y Chaverrí.

: Escuela Bilingüe Norte, pub Shere Kan, urbanización Arguedas Molina, calle Puente Piedra, urbanización Las Bermúdez, San Martín, depósito Rafaeleño, urbanización Los Bambúes, Altos calle Nueva, calle Dulce Nombre y Chaverrí. San Josecito : calle Matasanos, Bajo Los Molinos, Las Angarillas, La Terraza, calle Cementerio, El Palmar y tanque Levan.

: calle Matasanos, Bajo Los Molinos, Las Angarillas, La Terraza, calle Cementerio, El Palmar y tanque Levan. Santiago : todo el distrito, incluyendo La Suiza, condominios Altos de Palermo y Portón del Valle, Flor de Itabos, Jardines Universitarios 2, residencial Angélica, Solís y las urbanizaciones Jardines de Roma, Piedra Blanca, Santiago y Terrazas.

: todo el distrito, incluyendo La Suiza, condominios Altos de Palermo y Portón del Valle, Flor de Itabos, Jardines Universitarios 2, residencial Angélica, Solís y las urbanizaciones Jardines de Roma, Piedra Blanca, Santiago y Terrazas. Concepción: calle Manzanos.

La ESPH recomendó a los usuarios tomar previsiones y recordó que puede obtenerse más información a través del sitio web www.esph-sa.com o mediante la línea telefónica 2562-3774.