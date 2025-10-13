Cortes de luz programados para este martes en Heredia: tome nota de los horarios

Vecinos de Bajo Los Molinos estarán sin servicio eléctrico este martes por trabajos de la ESPH.

Vecinos de la zona de Bajo Los Molinos estarán sin electricidad este martes 14 de octubre debido a labores de mantenimiento preventivo programadas por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y la 1 p. m., con el objetivo de brindar un suministro más continuo y confiable.

La interrupción forma parte de trabajos rutinarios en la red eléctrica. Según informó la ESPH, el aviso se ha comunicado por medio de página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes impresos.

Aunque el corte abarca 37 servicios eléctricos, se recomienda que las personas usuarias consulten si su número de contrato está incluido en esta suspensión, por medio del siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm