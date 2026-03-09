Cortes de luz en sectores de Heredia este martes 10 de marzo: estos son los horarios

Un corte de electricidad programado afectará a 125 clientes en San Josecito de Heredia este martes 10 de marzo entre 7 a. m. y 4 p. m.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará un corte de electricidad programado este martes 10 de marzo, entre 7 a. m. y 4 p. m., en comunidades del cantón de San Rafael, distrito San Josecito, debido a trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica.

La suspensión del servicio responde a labores de renovación del sistema de postes, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico en la zona.

Según la información divulgada por la ESPH, la interrupción afectará aproximadamente a 125 clientes.

Sectores afectados

El corte se concentrará en el siguiente punto del distrito de San Josecito:

De la plaza de deportes del Bajo de los Molinos, 150 metros hacia el norte.

Estas labores forman parte de los trabajos preventivos que realiza la empresa para mantener la estabilidad del sistema eléctrico y reducir riesgos de fallas en el servicio.

La ESPH comunicó esta suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook, con el fin de alertar a los usuarios con anticipación.

Los usuarios pueden verificar si su servicio se verá afectado al ingresar su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm