El País

Cortes de luz en San Rafael de Heredia suspenderán el servicio eléctrico a 470 clientes este jueves

La ESPH realizará trabajos de mantenimiento preventivo en San Rafael de Heredia. Revise cuáles sectores permanecerán varias horas sin electricidad y consulte si su suministro está incluido

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Por Silvia Ureña Corrales
Una familia de cinco perezosos (que esta semana fueron declarados símbolo nacional) ya no se jugarán la vida para poder comer al cruzar una calle de Getsemaní de San Rafael de Heredia.
Si vive cerca de la iglesia de San Josecito, el tanque La Joya o el Hotel Cibeles, esta información le interesa. Revise los horarios y sectores incluidos en la suspensión programada. (Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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