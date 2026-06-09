Cortes de luz en San Rafael de Heredia suspenderán el servicio eléctrico a 470 clientes este jueves

Si vive cerca de la iglesia de San Josecito, el tanque La Joya o el Hotel Cibeles, esta información le interesa. Revise los horarios y sectores incluidos en la suspensión programada.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el distrito de San Josecito, cantón de San Rafael, el jueves 11 de junio de 2026. Las labores provocarán suspensiones programadas del servicio eléctrico entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

La medida forma parte de las acciones de mantenimiento que ejecuta la empresa para fortalecer la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona.

La suspensión se dividirá en dos sectores específicos y afectará a un total de 470 clientes.

Sectores afectados por los cortes de luz

Primer sector

Horario: 7 a. m. a 1 p. m.

Clientes afectados: 417

Ubicación: costado norte de la iglesia de San Josecito.

Segundo sector

Horario: 7 a. m. a 1 p. m.

Clientes afectados: 53

Ubicación: sector del tanque La Joya y Hotel Cibeles.

La ESPH informó que estos trabajos responden a un programa de mantenimiento preventivo orientado a garantizar un servicio eléctrico más estable para los usuarios.

Los vecinos podrán consultar si su suministro se encuentra dentro de las áreas afectadas mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm