Cortes de luz en San Rafael de Heredia este jueves

Poda de árboles dejará sin luz parte de Los Ángeles en San Rafael de Heredia este jueves 15 de enero.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio eléctrico este jueves 15 de enero en el distrito de Los Ángeles, en el cantón de San Rafael de Heredia, debido a una poda de árboles programada a solicitud de un contratista.

La interrupción afectará a usuarios entre las 7 a. m. y las 3 p. m., en un sector específico del distrito. Según informó la entidad, el corte se aplicará de la entrada al Residencial El Castillo, sobre calle Murillo, 600 metros al noreste; mano izquierda antes del puente sobre la quebrada Bermúdez.

Puede revisar si su servicio estará dentro del área de afectación utilizando su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm.

El objetivo de esta suspensión es facilitar labores de mantenimiento preventivo mediante la poda de árboles, con el fin de evitar riesgos en la red de distribución eléctrica.