Cortes de luz afectarán zona de Guanacaste este jueves 15 de enero

ICE suspenderá el servicio eléctrico este jueves 15 de enero en Colorado de Abangares por reubicación de línea.

Los habitantes de Colorado, distrito del cantón de Abangares en Guanacaste, enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este jueves 15 de enero de 2026, entre las 8 a.m. y las 2 p.m., según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La interrupción obedece a labores de reubicación de línea, las cuales forman parte del plan de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica que realiza esta institución.

Para más detalles sobre esta y otras suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/