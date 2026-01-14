El País

Cortes de luz afectarán zona de Guanacaste este jueves 15 de enero

Vecinos de una comunidad en Guanacaste enfrentarán una suspensión eléctrica este jueves por trabajos programados

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes.
ICE suspenderá el servicio eléctrico este jueves 15 de enero en Colorado de Abangares por reubicación de línea. (Gemini/Gemini)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

