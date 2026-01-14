Cortes de luz afectarán zonas de San José, Heredia y Alajuela este jueves por trabajos de la CNFL

San Pedro, Pavas y Guácima tendrán cortes de luz este 15 de enero por trabajos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este jueves 15 de enero en distintos sectores de San José, Heredia y Alajuela, debido a trabajos de mejora en la red. Las interrupciones afectarán zonas de San Pedro de Montes de Oca, Pavas, Ulloa y La Guácima, con horarios que van desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.

Los cortes responden a proyectos empresariales, obras de construcción eléctrica y extensión de redes compactas, según la planificación oficial de la empresa distribuidora.

Corte en San Pedro, Montes de Oca

La suspensión comenzará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 5 p. m. en una zona parcial de San Pedro, como parte de trabajos relacionados con la extensión de líneas y acometidas.

Área afectada: Desde el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, 425 metros sobre Calle 71 hasta las cercanías de Muñoz y Nanne. También se verá comprometida de forma parcial la Diagonal 5 y la Avenida 3.

Sitios de referencia: Tienda Nueces, El Olivo, Family Pizza, parqueo de MMA Equipamientos, Clínica Victoria, AutoStar, IMC Interamericana, Supermercado Muñoz y Nanne, Municipalidad de Montes de Oca, Universidad Latina, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Liberty, entre otros comercios y oficinas.

Corte en Pavas, San José

El segundo corte se dará entre las 8 a. m. y las 3 p. m., y se enmarca dentro de un proyecto de cambio de líneas secundarias.

Área afectada: A 250 metros al norte del Banco Nacional de Pavas.

Sitios de referencia: Casas de habitación, Panadería Pan de Bono, Arepas Pues, Ceragem, Elegam Bridal, Clínica Dental y MELEJ Propiedades.

Corte en Ulloa, Heredia

La suspensión comenzará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 2 p. m., como parte de trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo.

Área afectada: Desde la cercanía del Motel el Dorado, 450 mts al norte, hasta las inmediaciones de la urbanización El Rosario.

Sitios de referencia: Importadora el excelente, Vental Windows, Equipos Solano, Astek, Vega Voltios, Taller mecánico 3B, Mueble Maderada, Soda Marimba, Transmisiones Automáticas CR, Landín, La casa del tanque, Sanípro, Soluciones de logística aduanal Alianza, Cecudi Flores y Taller Mack.

Corte en La Guácima, Alajuela

La tercera suspensión está programada entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y corresponde a la extensión de línea para red compacta, como parte de un contrato de redes eléctricas.

Área afectada: Desde la entrada de Cosevi, 400 metros al este.

Sitios de referencia: Casas de habitación ubicadas en la zona intervenida.

Para más detalles sobre suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones