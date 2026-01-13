Cortes de luz afectarán zonas de San José y Alajuela este miércoles por trabajos de CNFL

Cortes de luz en San José y Alajuela este 14 de enero por obras de la CNFL en diferentes sectores y horarios.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó para este martes 14 de enero del 2026 una serie de cortes de luz en distintos sectores de las provincias de San José y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento y obras en la red eléctrica.

Las suspensiones se realizarán por labores de prevención, construcción de infraestructura y proyectos contratados, en horarios que van desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m., según la zona afectada.

Zonas y horarios de afectación:

Curridabat, San José

Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.

Motivo: Transición de red aérea a subterránea

Ubicación afectada: De TLA Logistics, 100 metros al norte sobre calle 61 hasta Clorox Company.

Sitios de referencia: Grupo Plaza Termini, Almacenadora S.A., Soda Mi Sabor

La Uruca, San José

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.

Motivo: Mantenimiento preventivo de obras eléctricas

Ubicación afectada: Desde la entrada de La Carpio hasta la subestación del ICE, 1.7 km al oeste, sobre avenida 63

Sitios de referencia: EBI, Carnicería La Bendición, Ebais, Super Robert, Escuela La Carpio, Obras del Espíritu Santo, Clínica Cristiana

Mata Redonda, San José

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.

Motivo: Relocalización de postería eléctrica

Ubicación afectada: Frente a los condominios Ibiza

Sitios de referencia: Centro Comercial Sabana Sur, Dental Works, INS, Telecable, Biblioteca Tulio Peraza, Dirección Regional del MEP

Guácima, Alajuela

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.

Motivo: Extensión de línea para red compacta

Ubicación afectada: Desde la entrada a Presa Ventanas, 250 metros al oeste

Sitios de referencia: Casas de habitación en el área

Para más detalles sobre suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones