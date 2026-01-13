El País

Cortes de luz afectarán zonas de San José y Alajuela este miércoles por trabajos de CNFL

Vecinos de San José y Alajuela enfrentarán cortes de luz este 14 de enero: vea si su comunidad está en la lista de zonas afectadas por CNFL

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
Cortes de luz en San José y Alajuela este 14 de enero por obras de la CNFL en diferentes sectores y horarios. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.