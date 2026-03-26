El País

Cortes de luz en San Pedro y Escazú este viernes 27 de marzo: zonas y horarios

CNFL realizará trabajos eléctricos que impactarán comunidades clave en San Pedro y Escazú. Conozca los puntos exactos, horarios y cómo prepararse ante la suspensió

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Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anunció cortes de luz este viernes 27 de marzo en San Pedro y Escazú con horarios definidos y zonas específicas. (Jeffrey Zamora R)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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