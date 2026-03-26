Cortes de luz en San Pedro y Escazú este viernes 27 de marzo: zonas y horarios

CNFL anunció cortes de luz este viernes 27 de marzo en San Pedro y Escazú con horarios definidos y zonas específicas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados este viernes 27 de marzo del 2026 en sectores de San Pedro de Montes de Oca y Escazú, como parte de trabajos técnicos en la red eléctrica.

En San Pedro, la suspensión del servicio se aplicará de 7:30 a. m. a 3 p. m. por labores de traslado de media y baja tensión asociadas a proyectos empresariales. El área afectada se ubica desde el anexo de la Municipalidad de Montes de Oca, 360 metros al norte sobre la calle de la Amargura, hasta el Precid de la Universidad de Costa Rica (UCR). La interrupción incluye las avenidas de la Cultura, 1, 1A y 3, así como las calles 59, 63 y 65.

También se reporta afectación parcial desde el sector de Just Be Cool, 280 metros al norte sobre la calle 65.

Entre los puntos de referencia impactados figuran el Liceo Vargas Calvo, el Teatro Universitario, la Librería UCR, la Municipalidad de Montes de Oca y diversas sodas, comercios, clínicas dentales y residencias. La medida también alcanza instalaciones universitarias y múltiples empresas ubicadas en la zona.

En el caso de Escazú, el corte será de 8 a. m. a 3 p. m. debido a mantenimiento preventivo en obras eléctricas. La suspensión se concentrará en San Antonio, distrito El Carmen, específicamente en el sector de San Felipe. El área comprende desde el supermercado y licorera San Felipe hacia el sur por 500 metros, así como 100 metros al sur y 150 metros al oeste del mismo punto.

En esta zona, la afectación se limita principalmente a viviendas.

Para más información puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones