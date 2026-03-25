Cortes de luz afectarán zonas de San José este jueves: estos son los horarios y lugares

CNFL realizará cortes de luz en distintas zonas de San José este 26 de marzo por trabajos eléctricos programados.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en varios sectores de San José para este jueves 26 de marzo de 2026. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, instalación de infraestructura y mejoras en la red eléctrica.

En Ciudad Colón, sector de El Rodeo, el servicio se suspenderá entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m. El corte abarcará desde la escuela de El Rodeo 200 metros al noreste, en una zona compuesta principalmente por viviendas.

En Escazú, distrito San Rafael, la interrupción será de 8 a. m. a 4 p. m. El área afectada comprende desde la venta de Autos Volvo hasta 500 metros al este. Incluye puntos de referencia como KPMG, Decora, Mayca y establecimientos comerciales cercanos, además de casas de habitación.

En el cantón Central de San José, distrito Merced, el corte se aplicará de 8 a. m. a 3 p. m. El sector afectado se ubica entre calle 06 y calle 12, así como entre avenida 03 y avenida 11. La suspensión impactará sitios como el centro comercial Plaza China, el Mercado Borbón, el Almacén Barguil, Conos Victoria, la empresa Transportes Mepe y el Centro Multicultural Botica Solera.

En Desamparados, el servicio eléctrico se interrumpirá también de 8 a. m. a 3 p. m. El área incluye 100 metros al sur y 100 metros al oeste del cementerio de Desamparados. En el lugar hay viviendas, así como empresas como Productos Hon Hong y bodegas de Aceros Lagar.

Para más información sobre los cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones