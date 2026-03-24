Cortes de luz este miércoles afectarán varios cantones de San José: vea las zonas y horarios

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en varios cantones de San José este 25 de marzo por trabajos programados.

Los cortes de luz programados en San José afectarán este miércoles 25 de marzo de 2026 a distintos cantones de la gran Área Metropolitana, con interrupciones que se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m., según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Estas suspensiones del servicio responden a trabajos de mantenimiento, control de vegetación, extensión de redes eléctricas y proyectos empresariales. Las labores buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Las zonas impactadas incluyen Santa Ana, Escazú, Curridabat, Montes de Oca y Desamparados. En total, más de 3.000 clientes enfrentarán interrupciones parciales o totales del servicio eléctrico durante la jornada.

En Santa Ana, el corte se concentrará en barrio Los Ángeles, en Brasil, donde cuadrillas realizarán poda de árboles en el sistema de distribución. La suspensión afectará 69 clientes entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m.

En Escazú, se reportan dos intervenciones. En Bello Horizonte de San Antonio, la poda de árboles impactará a 8 clientes en el mismo horario. Además, en San Rafael, un mantenimiento preventivo abarcará sectores cercanos al Country Club, la Municipalidad de Escazú y el Liceo de Escazú. Este último afectará a 1.664 servicios entre las 8:00 a. m. y las 4 p. m.

Curridabat será uno de los cantones con mayor afectación. Dos trabajos distintos provocarán interrupciones. El primero corresponde a la reparación de equipos eléctricos en amplios sectores industriales y comerciales, con impacto en 1.141 clientes entre las 7:30 a. m. y las 9 a. m. El segundo se desarrollará cerca de RENAPA y Etiplast, con 71 clientes afectados hasta las 4 p. m.

En Montes de Oca, específicamente en Mercedes, se ejecutará una extensión de línea eléctrica en calle 41, lo que impactará a 70 servicios entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

Desamparados también tendrá afectación en los sectores de Damas y Dos Cercas, donde se realizará una extensión de líneas secundarias. La suspensión impactará a 50 clientes en el mismo horario.

La CNFL advirtió que usuarios ubicados en zonas cercanas a los trabajos podrían percibir fluctuaciones o cortes momentáneos adicionales.

Puede consultar el detalle completo de los cortes y verificar si su comunidad está incluida en el siguiente enlace oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones