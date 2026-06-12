Cortes de luz en San Pedro de Montes de Oca afectarán sector residencial este domingo

Vecinos de San Pedro de Montes de Oca tendrán un corte de luz programado el 14 de junio entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m.

Los vecinos de un sector de San Pedro de Montes de Oca enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico el próximo domingo 14 de junio del 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4 p. m. y forma parte de labores de mantenimiento de obras eléctricas orientadas a reforzar la continuidad y confiabilidad del servicio.

Según la información suministrada por la CNFL, el área afectada comprende el sector ubicado 400 metros al noreste y 200 metros al norte de la iglesia de San Pedro, en el cantón de Montes de Oca, provincia de San José.

La suspensión impactará principalmente a casas de habitación localizadas dentro del perímetro señalado.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones