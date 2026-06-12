El País

Cortes de luz en San Pedro de Montes de Oca afectarán sector residencial este domingo

¿Vive en San Pedro de Montes de Oca? Conozca cuáles sectores estarán sin electricidad este domingo 14 de junio, los horarios del corte y las razones de la suspensión programada por la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
Vecinos de San Pedro de Montes de Oca tendrán un corte de luz programado el 14 de junio entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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