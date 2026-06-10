Cortes de luz en Escazú: CNFL suspenderá el servicio en San Antonio este viernes

Vecinos de San Antonio de Escazú enfrentarán una suspensión temporal del servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de luz programado en el distrito de San Antonio de Escazú, en San José, el próximo viernes 12 de junio del 2026. La suspensión del servicio se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo en obras eléctricas, según informó la CNFL.

El corte afectará de forma parcial a San Antonio de Escazú, específicamente desde la pulpería La Guaria hacia el sur por calle Los Filtros.

Entre los sitios de referencia ubicados dentro del área de afectación se encuentran los tanques del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en San Antonio y varias viviendas de la zona.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones