El País

Cortes de luz en Escazú: CNFL suspenderá el servicio en San Antonio este viernes

Una suspensión programada del servicio eléctrico afectará a vecinos de San Antonio de Escazú. Consulte el horario, los puntos de referencia y las zonas incluidas

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores colocan cables del alumbrado público en tramo La Lima-Taras
Vecinos de San Antonio de Escazú enfrentarán una suspensión temporal del servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento de la CNFL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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