Cortes de luz en San Pedro de Montes de Oca y Hatillo 2 afectarán a vecinos este domingo

Vecinos de San Pedro y Hatillo 2 tendrán interrupciones eléctricas este domingo debido a trabajos programados en la red.

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) afectarán sectores de San Pedro de Montes de Oca y Hatillo 2, en San José, este domingo 31 de mayo del 2026. La suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La interrupción más extensa se realizará en San Pedro de Montes de Oca, donde el servicio permanecerá suspendido entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. El área afectada se ubica desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica hacia el sur hasta la floristería C. Flower, y desde el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) hacia el noreste por unos 200 metros.

Entre los sitios de referencia incluidos en este corte destacan Calle Masís, Recicladora Capri, Apartamentos Lily, Edificio Universidad de Costa Rica Sistema de Estudios de Posgrado, Calle Mormona, Calle Quirós, Condominio Atenea, Salón Comunal, Moto Repuesto San Pedro, Edificio Lucem, Súper Bom Bom, Apartamentos Don Joaquín, Consultorio Médico Dr. Javier Bermúdez, Súper Moi Moi y Floristería C. Flower.

Por otra parte, la CNFL también ejecutará labores de mantenimiento preventivo en Hatillo 2. La suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4 p. m. en la alameda ubicada al norte del parque Los Leones.

La empresa indicó que los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de obras eléctricas para fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro en estas comunidades.

Para más información sobre las suspensiones programadas, la CNFL habilitó el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones