Cortes de luz del ICE suspenderán servicio en Pérez Zeledón y Corredores este viernes

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San José y Puntarenas este 29 de mayo por mantenimiento programado.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este viernes 29 de mayo de 2026 en sectores de Pérez Zeledón, San José, y Corredores, Puntarenas, debido a trabajos de mantenimiento.

En Pérez Zeledón, la suspensión del servicio eléctrico afectará las comunidades de Morazán y Quebradas, en San Isidro de El General. El corte iniciará a las 7 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

En Corredores, Puntarenas, la afectación abarcará las localidades de Brujitas y Control, en Laurel. El servicio se suspenderá entre las 10 a. m. y la 1 p. m.

Las labores forman parte del mantenimiento de la red eléctrica que desarrolla la institución en distintas zonas del país.

Para más información sobre las suspensiones programadas del servicio eléctrico, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/