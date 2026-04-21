Cortes de luz en San José este jueves 23 de abril: estas son las zonas y horarios

CNFL aplicará cortes de luz en varios sectores de San José este jueves por mantenimiento y obras eléctricas.

Diversos sectores de San José tendrán cortes de luz programados este jueves 23 de abril del 2026, según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento, construcción y mejoras en la red eléctrica.

En Santa Ana, específicamente en el sector de Uruca (parcial), la suspensión del servicio se aplicará de 8 a. m. a 3 p. m.

La CNFL realizará labores de relocalización de postería. El corte afectará desde la entrada principal de la urbanización Río Oro, 500 metros al norte y 300 metros al oeste. En esta zona se incluyen viviendas, condominios Monte Galda, Villas de Roble y Río Vista.

En el cantón de Curridabat (parcial), el servicio eléctrico se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

El área impactada comprende desde las inmediaciones del Registro Civil, 300 metros al este, hasta el límite este del centro comercial Multiplaza del Este. Entre los sitios cercanos destacan Las Palmas, Cocoa Productos, Pequeño Árbol, Metro Plaza, Multiplaza del Este, McDonald’s, Registro Civil, Mero Plaza, Plaza Luko y PriceSmart.

Por su parte, en el cantón Central de San José, distrito Hospital (parcial), el corte será también de 8 a. m. a 4 p. m. en barrio Cristo Rey.

La CNFL ejecutará una reconfiguración de la red secundaria subterránea. La interrupción abarcará calle 16, entre avenidas 24 y 28, con afectación a puntos como la Asociación Obras del Espíritu Santo, la parroquia Cristo Rey, el restaurante Gallo Pinto de la Alegría y casas de habitación.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones