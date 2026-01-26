Cortes de luz en Puntarenas y Guanacaste este martes 27 de enero

Vecinos de Hojancha, Garabito y La Cruz estarán sin electricidad este martes por trabajos del ICE.

Los habitantes de Puerto Carrillo, en Hojancha; de Jacó, en Garabito; y de varias localidades del cantón de La Cruz, enfrentarán cortes de electricidad este martes 27 de enero por labores programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En Puerto Carrillo, el corte afectará a la comunidad de Estrada Rávago desde la 1 a. m. y se extenderá hasta las 9 a. m. En esta zona se realizará una extensión de línea.

En Jacó, las interrupciones alcanzarán a los sectores de Calle Las Monas y Pueblo Nuevo. En este caso, el mantenimiento está previsto de 8 a. m. a 2 p. m.

Por su parte, en el cantón guanacasteco de La Cruz, los cortes afectarán a San Dmas, Las Brisas, La Libertad y San Fernando. Estos trabajos, enfocados en la poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas, comenzarán a las 8 a. m. y se mantendrán hasta la 1 p. m.

Para más información sobre cortes programados, consulte el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/