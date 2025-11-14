El País

Cortes de luz en Pérez Zeledón este sábado por trabajos del ICE

El ICE realizará trabajos de mantenimiento que implican la suspensión del servicio eléctrico en sectores de Pérez Zeledón

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE programó corte de luz este sábado en Ingenio Peñas Blancas, Pérez Zeledón.
El ICE programó corte de luz este sábado en Ingenio Peñas Blancas, Pérez Zeledón. (Gemini/Creada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.