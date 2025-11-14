Cortes de luz en Pérez Zeledón este sábado por trabajos del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este sábado 15 de noviembre en el distrito General, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. La interrupción está programada entre las 7 a. m. y las 2 p. m.

La zona de Ingenio Peñas Blancas será la única localidad sin servicio durante ese lapso. Las labores de mantenimiento en la red forman parte de los trabajos preventivos que realiza la institución para garantizar la continuidad del suministro eléctrico.

Para más información, consulte la sección de suspensiones programadas en el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/