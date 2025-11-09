El País

Cortes de luz del ICE afectarán varias regiones de Costa Rica durante esta semana

El ICE anunció cortes de luz programados en varias provincias del país durante esta semana por trabajos en su red eléctrica

Por Silvia Ureña Corrales
ICE interrumpirá el servicio eléctrico en zonas de Limón, Puntarenas y San José este viernes por trabajos programados.
El ICE realizará cortes de luz esta semana en zonas de Limón, Guanacaste, Alajuela, Puntarenas, Cartago y San José. (Gemini/Generada con IA)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

