Cortes de luz del ICE afectarán varias regiones de Costa Rica durante esta semana

Varias comunidades del país enfrentarán cortes de luz programados a lo largo de esta semana debido a labores de mantenimiento, reubicación y extensión de líneas eléctricas por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las interrupciones comenzarán este martes 11 de noviembre de 2025 y se extenderán hasta el sábado 15 de noviembre.
Los trabajos afectarán a cantones y distritos en al menos seis provincias. En Limón, las suspensiones se concentran en Pococí, Talamanca, Matina y Limón centro. En Guanacaste, se reporta un corte en la comunidad de Nosara, en Nicoya. En Alajuela, se verá afectado el cantón de Atenas. Por su parte, en Puntarenas, las interrupciones impactarán a zonas como Santa Teresa, Punta Leona y Buenos Aires. También hay trabajos en Cartago, específicamente en Orosi, y en el cantón de Pérez Zeledón, en San José.
Zonas y horarios de afectación
A continuación, se detallan las regiones y los horarios programados para los cortes:
Martes 11 de noviembre
- Limón, Pococí, Guápiles (Buenos Aires): 4 a.m. – 8 a.m.
- Limón, Talamanca, Cahuita (Puerto Viejo y Playa Chiquita): 8 a.m. – 4 p.m.
- Guanacaste, Nicoya, Nosara (La Iguana, Proyecto Americano): 8 a.m. – 1 p.m.
- Alajuela, Atenas (Atenas centro, Escobal y Los Ángeles): 8 a.m. – 1 p.m.
Miércoles 12 de noviembre
- Limón, Matina, Batán (Entrada a 28 Millas): 8 a.m. – 9:30 a.m.
- Limón, Matina, Batán (Batán centro y barrios cercanos): 8 a.m. – 9:30 a.m.
- Puntarenas, Cóbano (Santa Teresa): 9 a.m. – 3 p.m.
- Limón centro (Trinidad): 1 p.m. – 2 p.m.
- Cartago, Paraíso, Orosi (Tapantí): 1 p.m. – 4 p.m.
- Limón centro (Banaga): 1 p.m. – 4 p.m.
- Limón, Matina, Batán (Santa Marta, Goshen, Los Botoneros): 1:30 p.m. – 2:30 p.m.
- Limón, Matina, Batán (Entrada a Matina y zonas aledañas): 3 p.m. – 4 p.m.
Jueves 13 de noviembre
- Limón, Matina, Batán (Finca Placeres, Finca Arenal, Finca Limo C, 23 Millas): 8 a.m. – 11 a.m.
- Puntarenas, Buenos Aires (Santa Lucía y La Amistad): 8 a.m. – 1 p.m.
- San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores (Inmaculada): 8 a.m. – 1 p.m.
- Puntarenas, Garabito, Tárcoles (Punta Leona): 9 a.m. – 3 p.m.
Sábado 15 de noviembre
- San José, Pérez Zeledón, General (Ingenio Peñas Blancas): 7 a.m. – 2 p.m.
Para conocer más detalles sobre otras suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/
La nota fue redactada con base en la actualización de cortes programados hasta el 9 de noviembre del 2025.