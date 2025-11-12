Cortes de luz en Paraíso de Cartago este jueves por trabajos de Jasec

Una suspensión del servicio eléctrico dejará sin luz a varios sectores del cantón de Paraíso, en Cartago, este jueves 13 de noviembre, debido a labores de instalación de un nuevo poste por parte de Jasec.
El corte se realizará de 8 a. m. a 10:30 a. m., según detalla la boleta oficial emitida por el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Red. Las interrupciones impactarán zonas residenciales, comerciales y agrícolas de la calle El Tanque, ubicada 1,4 km al norte de las instalaciones del PANI, así como otras comunidades cercanas.
Entre los sitios confirmados como afectados están:
- Rancho Doña Zoraida
- Vivero La Cuesta de Alba
- Urbanización Cerro Chiquito
- Calle Sandoval
- Calle El Cerro
- Calle Cipreses
- Calle El Paso, al norte del tanque de agua Cerro Verde
- Urbanización Villa Marta
- Restaurante y Truchas Vista al Paraíso
- Finca Cerro Grande y Finca Garu
- Instalaciones de Agricultores del Guarco Agmol S.A.
- Medidores identificados con los números 201898 y 309360
Los técnicos indicaron que el restablecimiento del servicio está programado para media mañana, siempre y cuando las condiciones climáticas y operativas lo permitan.
La suspensión fue anunciada a través de perifoneo, aplicaciones móviles, redes sociales y el sitio web de Jasec. Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente a los números 2550-6800, extensiones 7603, 7604 y 7636.