Cortes de luz en Paraíso de Cartago este jueves por trabajos de Jasec

Suspensión eléctrica en Paraíso este jueves afectará viviendas, comercios y fincas agrícolas por instalación de poste.

Una suspensión del servicio eléctrico dejará sin luz a varios sectores del cantón de Paraíso, en Cartago, este jueves 13 de noviembre, debido a labores de instalación de un nuevo poste por parte de Jasec.

El corte se realizará de 8 a. m. a 10:30 a. m., según detalla la boleta oficial emitida por el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Red. Las interrupciones impactarán zonas residenciales, comerciales y agrícolas de la calle El Tanque, ubicada 1,4 km al norte de las instalaciones del PANI, así como otras comunidades cercanas.

Entre los sitios confirmados como afectados están:

Rancho Doña Zoraida

Vivero La Cuesta de Alba

Urbanización Cerro Chiquito

Calle Sandoval

Calle El Cerro

Calle Cipreses

Calle El Paso, al norte del tanque de agua Cerro Verde

Urbanización Villa Marta

Restaurante y Truchas Vista al Paraíso

Finca Cerro Grande y Finca Garu

Instalaciones de Agricultores del Guarco Agmol S.A.

Medidores identificados con los números 201898 y 309360

Los técnicos indicaron que el restablecimiento del servicio está programado para media mañana, siempre y cuando las condiciones climáticas y operativas lo permitan.

La suspensión fue anunciada a través de perifoneo, aplicaciones móviles, redes sociales y el sitio web de Jasec. Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente a los números 2550-6800, extensiones 7603, 7604 y 7636.