Cortes de luz afectarán a vecinos y comercios en Cartago este miércoles

Guadalupe y alrededores estarán sin electricidad este miércoles por trabajos de Jasec en tendido de línea trifásica.

Un corte de electricidad programado dejará sin servicio a decenas de hogares y comercios en Cartago este miércoles 12 de noviembre, según informó la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

La interrupción iniciará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 4:30 p. m., con el objetivo de ejecutar labores de tendido de línea trifásica en el circuito Cartago, específicamente en el sector de Guadalupe del Pozo de la Mora.

El área afectada se extiende hacia el norte hasta llegar a Infesa, al sur hasta La Violetera y al oeste hasta el Dique. Entre los lugares sin electricidad durante ese periodo estarán residencias, negocios, centros médicos, talleres y comercios de la zona.

Entre los clientes afectados figuran:

Centro Comercial Majuny

Centro Médico Estar Bien

Super Guadalupe

Urbanización El Valle

Residencial Villas Durango

Condominios Vistas de la Esperanza

Tiempos Suerte Inmediata

Soda Aroma y Sabor

MR George Heladería

Funeraria La Milagrosa

Pozo de Agua La Mora

Además de pulperías, panaderías, bufetes, talleres y otros establecimientos comerciales.

También se realizarán maniobras técnicas que podrían afectar intermitentemente a:

Lubricentro El Surco

Repuestos Piedra

Lavacar Fernández

Taller San Esteban

Clínica Dental Muelitas

Kidzo Preschool y Day Care

Family Dent Odontología Integral, entre otros.

Jasec notificó a los vecinos por perifoneo, su página web y redes sociales, e hizo un llamado a tomar previsiones ante la suspensión del servicio eléctrico.