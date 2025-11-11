Cortes de luz afectarán a vecinos y comercios en Cartago este miércoles

Un corte de electricidad programado dejará sin servicio a decenas de hogares y comercios en Cartago este miércoles 12 de noviembre, según informó la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
La interrupción iniciará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 4:30 p. m., con el objetivo de ejecutar labores de tendido de línea trifásica en el circuito Cartago, específicamente en el sector de Guadalupe del Pozo de la Mora.
El área afectada se extiende hacia el norte hasta llegar a Infesa, al sur hasta La Violetera y al oeste hasta el Dique. Entre los lugares sin electricidad durante ese periodo estarán residencias, negocios, centros médicos, talleres y comercios de la zona.
Entre los clientes afectados figuran:
- Centro Comercial Majuny
- Centro Médico Estar Bien
- Super Guadalupe
- Urbanización El Valle
- Residencial Villas Durango
- Condominios Vistas de la Esperanza
- Tiempos Suerte Inmediata
- Soda Aroma y Sabor
- MR George Heladería
- Funeraria La Milagrosa
- Pozo de Agua La Mora
- Además de pulperías, panaderías, bufetes, talleres y otros establecimientos comerciales.
También se realizarán maniobras técnicas que podrían afectar intermitentemente a:
- Lubricentro El Surco
- Repuestos Piedra
- Lavacar Fernández
- Taller San Esteban
- Clínica Dental Muelitas
- Kidzo Preschool y Day Care
- Family Dent Odontología Integral, entre otros.
Jasec notificó a los vecinos por perifoneo, su página web y redes sociales, e hizo un llamado a tomar previsiones ante la suspensión del servicio eléctrico.