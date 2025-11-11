Cortes de luz afectarán este miércoles a vecinos de San Isidro de Heredia

Calle Las Quebradas y áreas aledañas estarán sin luz este miércoles por reubicación de postes eléctricos. Verifique si su contrato está incluido

Un corte programado del servicio eléctrico dejará sin luz a vecinos del cantón de San Isidro, en la provincia de Heredia, este miércoles 12 de noviembre del 2025, entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m., según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El motivo de la suspensión es la reubicación de postería, una intervención técnica que forma parte de las labores de mejora y mantenimiento en la red de distribución eléctrica.

El corte afectará a un total de 752 personas, específicamente en calle Las Quebradas, así como en zonas cercanas de barrio Lourdes, condominio Torres de San Isidro y residencial Altamira, todas dentro del distrito de San Francisco.

Para verificar si su servicio se verá interrumpido, puede consultar con su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm