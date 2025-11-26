Cortes de luz en múltiples sectores de Cartago este jueves por mejoras en la red eléctrica

Este jueves habrá cortes de luz en Taras, Quircot y La Lima por trabajos de Jasec en Cartago.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) realizará trabajos de mejora en la red eléctrica este jueves 27 de noviembre del 2025, lo cual provocará cortes de luz programados en amplios sectores del cantón central, especialmente en comunidades como Taras, La Lima, Quircot, San Nicolás y alrededores.

La suspensión total del suministro está prevista entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m., con maniobras intermedias que afectarán por lapsos adicionales de hasta 60 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde, en distintos puntos del circuito denominado Taras.

Entre los sectores más afectados figuran:

, Urbanización La Ronda, Urbanización Santa Lucía, Calle Caracol, Residencial San Nicolás, Quircot, La Lima 2000, entre otros. También se verán afectados comercios y puntos clave como Ebais de La Lima, Panadería la Cartaginesa, Liceo de Taras, Escuela República Francesa, COVAO, Palí, Pops, AMPM, Sherwin Williams, Retro Pizza y Auto Decoración Cartago.

Las labores tienen como objetivo modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica en estas comunidades, según indicó el área técnica de Jasec en su aviso oficial. La empresa municipal recomendó a los vecinos tomar las previsiones necesarias, especialmente si requieren el servicio eléctrico para actividades esenciales o equipos sensibles.

Para más detalles, se puede consultar el sitio oficial de Jasec o comunicarse al Centro de Contacto 2550-6800.