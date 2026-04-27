Cortes de luz en Moravia y Desamparados este miércoles: zonas y horarios

Moravia y Desamparados tendrán cortes de luz el 29 de abril de 8 a. m. a 4 p. m. por obras eléctricas y mantenimiento preventivo.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz este miércoles 29 de abril del 2026 en sectores de Moravia y Desamparados, en la provincia de San José. Las interrupciones se extenderán entre las 8 a. m. y las 4 p. m., debido a trabajos programados en la red eléctrica.

En Moravia, la afectación se concentrará en San Jerónimo de forma parcial. La CNFL realizará labores de construcción de obras eléctricas, específicamente la relocalización de postería. El corte abarcará el tramo comprendido desde el peaje de la Ruta 32 hasta el túnel Zurquí. En esta zona se incluyen viviendas, el túnel, el restaurante Las Juntas, el peaje de la Ruta 32, la soda El Mirador y la soda Zurquí.

En Desamparados, el servicio se suspenderá parcialmente en Calle Fallas. En este caso, la interrupción responde a mantenimiento preventivo de obras eléctricas. El área afectada se ubica desde el costado sur de la clínica Marcial Fallas, 1,5 kilómetros hacia el oeste, pasando por el Palí de Calle Fallas hasta las cercanías de la urbanización Jorco.

Dentro de este sector se incluyen múltiples puntos de referencia como el edificio Luzmilda, la Fiscalía del Poder Judicial, el condominio Villa Bravo, el liceo Calle Fallas, el Centro Educativo José T. Mora, el juzgado de pensiones, el consultorio médico San Gabriel y diversos comercios, supermercados, talleres y restaurantes de la zona.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones