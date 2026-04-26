El País

Cortes de luz en Coronado y Santa Bárbara este martes 28 de abril: estos son los detalles

Revise si su comunidad estará entre las afectadas por las suspensiones eléctricas de este martes 28 de abril en Coronado y Santa Bárbara, con detalles de horarios y sectores incluidos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
CNFL aplicará cortes de luz en Coronado y Santa Bárbara este martes 28 por mantenimiento y cambio de líneas eléctricas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.