Cortes de luz en Coronado y Santa Bárbara este martes 28 de abril: estos son los detalles

CNFL aplicará cortes de luz en Coronado y Santa Bárbara este martes 28 por mantenimiento y cambio de líneas eléctricas.

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) afectarán sectores de los cantones de Vásquez de Coronado, en San José, y Santa Bárbara, en Heredia, este martes 28 de abril de 2026. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

En el cantón de Vásquez de Coronado, distrito San Isidro, la suspensión será parcial entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. La CNFL realizará mantenimiento preventivo en obras eléctricas. El área afectada se extiende desde la Agro Veterinaria Dos Pinos hacia el oeste hasta la clínica de Coronado, con alcance de 200 metros al noreste. También incluye sectores desde la bomba El Trapiche hacia el este hasta Pizza Papa John’s, y desde Pollo Landia hacia el sur hasta el Liceo de Coronado. El corte abarca además zonas desde Amadita School hacia el este hasta el estadio local.

Entre los puntos de referencia dentro del área se encuentran el Liceo de Coronado, el Centro Infantil Gotitas de Sabiduría, la clínica dental Dra. Sandi, el Más x Menos Coronado, el Centro Comercial Vía San Isidro, entre otros establecimientos educativos y comerciales.

En el cantón de Santa Bárbara, distrito Jesús, el corte será parcial entre las 8 a. m. y las 4 p. m. En este sector, la CNFL ejecutará obras de construcción eléctrica que incluyen cambio de líneas secundarias. La afectación se concentrará frente al bar Pianos y sus alrededores, principalmente en viviendas cercanas.

Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones