El País

Cortes de luz en San José este 27 de abril: Curridabat, Desamparados y Moravia tendrán suspensiones programadas

Las suspensiones eléctricas se aplicarán por mantenimiento, relocalización de postes y cambio de transformadores en varios sectores josefinos

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Por Jailine González Gómez
Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
Vecinos de Curridabat, Higuito y Moravia enfrentarán cortes de luz este lunes 27 de abril por trabajos programados de la CNFL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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