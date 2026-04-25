Cortes de luz en San José este 27 de abril: Curridabat, Desamparados y Moravia tendrán suspensiones programadas

Vecinos de Curridabat, Higuito y Moravia enfrentarán cortes de luz este lunes 27 de abril por trabajos programados de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados este lunes 27 de abril en sectores de Curridabat, Desamparados y Moravia, en San José, debido a trabajos de mantenimiento, relocalización de postes y cambio de transformadores.

Las interrupciones afectarán viviendas, comercios, condominios, instituciones públicas y empresas durante varias horas de la mañana y la tarde, según cada sector.

Curridabat

En Curridabat, la suspensión será parcial y se extenderá de 7:30 a. m. a 3 p. m. por trabajos de reparación de jumpers dentro de la categoría de proyectos empresariales.

La afectación comprenderá el sector desde Metales Perfex Jordomex, 500 metros al sureste sobre calle 77, hasta Tornicentro, así como desde Café Rey, 550 metros al este sobre avenida 52, hasta el condominio Troja.

También se verán afectadas las avenidas 52, 52A, 54 y 54A, además de las transversales 77 y 75, así como calles 85, 85A y 87.

Entre los sitios incluidos están Lab WIMO, Café Rey, CEN-Cinai Curridabat, la urbanización La Troja, la Municipalidad de Curridabat, varios condominios y casas de habitación.

La CNFL reportó 1.068 clientes afectados.

Higuito de Desamparados

En Higuito de Desamparados, específicamente en calle El Tablazo, el corte será de 8 a. m. a 3 p. m.

La interrupción responde a la relocalización de postes dentro de obras por contrato de redes eléctricas.

El sector afectado se ubica desde la entrada a la finca agroecológica El Tablazo hacia el sur, camino a Corralillo.

La CNFL informó que 30 servicios eléctricos estarán suspendidos, principalmente en casas de habitación.

Moravia

En San Vicente de Moravia, frente al Liceo de Moravia, la suspensión será de 8 a. m. a 2 p. m. por cambio de transformadores.

La afectación alcanzará viviendas y comercios cercanos como Autos SDL, Carnes Donde Mario, Musmanni, Súper La Garantía y el propio Liceo de Moravia.

En esta zona se verán afectados 202 clientes.

La CNFL recomienda tomar previsiones, especialmente si usted trabaja desde casa, utiliza equipos médicos eléctricos o administra comercios que dependen del servicio continuo.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones