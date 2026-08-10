Cortes de luz en Moravia: CNFL suspenderá el servicio este miércoles 12 de agosto

Un sector de San Jerónimo de Moravia tendrá un corte de electricidad de ocho horas este miércoles debido a trabajos programados de la CNFL.

Los vecinos de un sector de San Jerónimo de Moravia, en San José, tendrán una suspensión del servicio eléctrico este miércoles 12 de agosto debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

El corte de electricidad se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m., según la información suministrada por la empresa.

La interrupción responde a trabajos de construcción de obras eléctricas. Las labores consistirán en la relocalización de postería.

La afectación será parcial y comprenderá calle Barulio Carrillo, en San Jerónimo.

Entre los sitios de referencia incluidos en la zona del corte se encuentran casas de habitación, finca Porvenir, finca Esperanza, pulpería El Carmen y la escuela Otto Kooper.

Para consultar más información sobre las suspensiones programadas de la CNFL, usted puede visitar: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones