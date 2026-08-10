El País

Cortes de luz en Moravia: CNFL suspenderá el servicio este miércoles 12 de agosto

Tome previsiones si vive en Moravia: conozca cuáles sectores estarán sin electricidad este miércoles 12 de agosto y durante qué horario

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Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
Un sector de San Jerónimo de Moravia tendrá un corte de electricidad de ocho horas este miércoles debido a trabajos programados de la CNFL. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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