Cortes de luz en Montes de Oca y Tibás este viernes 13 por trabajos de la CNFL

CNFL aplicará cortes de luz parciales en Montes de Oca y Tibás este viernes 13 por instalación y mantenimiento eléctrico.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 13 de febrero del 2026 en sectores de Montes de Oca y Tibás debido a trabajos programados.

En Montes de Oca, el corte se aplicará en San Pedro, de forma parcial, entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. La intervención responde a la instalación de un poste como parte de proyectos empresariales.

El área afectada comprende desde Mantia Estacionamiento, 420 metros al sureste sobre la carretera Interamericana Sur, hasta el KFC de Plaza del Sol. También incluye la calle 71A.

Entre los sitios de referencia se encuentran Taller J. Feyth, Empanadas Rey, Electro San Pedro, Mugui, Hiper Mascotas, Little Caesars Pizza, Universal de Alimentos, Villa Blanca, Maderas Reventazón, Autostar, Artesanías del Este, Yamuni, Davivienda, Plaza del Sol, Tienda Yamuni S. A., Vallas y Gigantografías de Costa Rica S. A., Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dimed S. A., Soni Visión S. A. y viviendas ubicadas en el sector.

En Tibás, el servicio se interrumpirá de forma parcial en Cinco Esquinas, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

El corte abarcará el sector comprendido desde la plaza de Copey, 200 metros al norte y 75 metros al este, donde se ubican principalmente casas de habitación.

Para más información y para consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas, usted puede ingresar al sitio web de la CNFL en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones