Cortes de luz del ICE este jueves afectarán ocho cantones: revise si su comunidad está en la lista

ICE aplicará cortes de luz el 12 de febrero en Guanacaste, Puntarenas, San José, Cartago, Alajuela y Limón.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este jueves 12 de febrero del 2026 en sectores de Guanacaste, Puntarenas, San José, Cartago, Alajuela y Limón por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones serán temporales y se ejecutarán en horarios específicos según cada localidad. Usted debe tomar previsiones ante la suspensión del servicio.

En Guanacaste, el cantón de Liberia tendrá afectación en la localidad de Los Coyotes. El corte iniciará a las 6 a. m. y finalizará a las 11 a. m.

En Puntarenas, el cantón de Golfito presentará suspensión en Altamira y Pavones, desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m. En la provincia puntarenense también se reporta corte en el cantón de Osa, distrito Puerto Cortés, específicamente en Cortés Centro, de 8 a. m. a 1 p. m.

San José registrará dos afectaciones en el cantón de Pérez Zeledón. En el distrito Daniel Flores, la localidad de Las Juntas de Pacuar no tendrá servicio de 7 a. m. a 1 p. m. En San Isidro de El General, el corte abarcará El Dique y Quebradas en el mismo horario, de 8 a. m. a 1 p. m.

En Cartago, el cantón de Turrialba tendrá interrupción en los sectores de CTM, Eslabón y Calle Rojas, entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Alajuela también reporta suspensión en el cantón central, distrito Desamparados, específicamente en la urbanización Punta del Este, de 8 a. m. a 1 p. m.

En Limón, el cantón de Talamanca tendrá corte en el sector de Clínica Lilian, en Cahuita, desde las 8:30 a. m. hasta las 4 p. m.

El ICE informó que los trabajos obedecen a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica.

Usted puede consultar el detalle oficial y eventuales actualizaciones en el sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/