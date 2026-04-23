Cortes de luz en Heredia este sábado 25 de abril afectarán zona de la UNA

ESPH realizará cortes de luz en Heredia este sábado 25 de abril de 7 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo.

Los vecinos del cantón central de Heredia enfrentarán cortes de luz este sábado 25 de abril del 2026 debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La suspensión del servicio se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m.

La afectación se concentrará en el distrito de Heredia, específicamente en el sector del Complejo Artístico Deportivo de la Universidad Nacional (UNA), según informó la entidad.

La institución comunicó que avisó sobre esta suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos. En total, se reportan cinco puntos de afectación relacionados con estas labores.

La ESPH recomendó a los usuarios verificar si su servicio se verá impactado mediante la consulta en línea con su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm