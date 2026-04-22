Cortes de luz de CNFL afectarán Alajuela y Heredia este viernes 24 de abril

CNFL anunció cortes de luz en Alajuela y Heredia este viernes por mantenimiento y relocalización de infraestructura eléctrica.

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) afectarán sectores de las provincias de Alajuela y Heredia este viernes 24 de abril del 2026, debido a trabajos de mantenimiento y construcción de infraestructura eléctrica.

En Alajuela, cantón central, distrito San Rafael, la suspensión del servicio eléctrico se aplicará de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. La interrupción responde a labores de mantenimiento preventivo en la red. El corte abarcará el sector ubicado del Maxi Palí de San Rafael, 50 metros al oeste y 150 metros al norte, con impacto principal en viviendas de la zona.

Por su parte, en Heredia, cantón de Barva, distrito San Roque, la afectación se extenderá de 8 a. m. a 3 p. m. En este caso, la CNFL realizará trabajos de relocalización de postería como parte de obras eléctricas. El área intervenida comprende desde la esquina sureste de la plaza de San Roque, 75 metros al oeste. La interrupción impactará casas de habitación y sitios como el salón de eventos Laureal.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones