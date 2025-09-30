Cortes de luz en Heredia este miércoles: tome nota de los detalles

ESPH interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles en sectores de Heredia para instalar postes y mejorar la red.

Un total de 878 servicios eléctricos estarán sin suministro este miércoles 1.° de octubre del 2025 en diferentes sectores del cantón central de Heredia, debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Según comunicó la entidad, las labores se extenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 3 p. m. y consisten en la instalación de dos postes nuevos con el fin de reforzar la red eléctrica y asegurar un servicio más estable para los hogares de la zona.

Los cortes de luz se realizarán en las siguientes comunidades: calle Los Itabos, Azofeifa, Linda Vista, Los Orozco, Rubí, Santa Cecilia, calle La Cazuela, Venegas, Lajas, Montaña Azul, calle El Tanque, Caricias, El Gringo y Lázaro.

Los usuarios pueden verificar si sus servicios se verán afectados ingresando el número de contrato en el siguiente enlace proporcionado por la empresa: https://tinyurl.com/23jypfzm.

La información sobre el corte ha sido divulgada mediante página web, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales. Se recomienda tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante el periodo de interrupción.