Cortes de luz en Heredia este miércoles 22 de abril: revise si su zona está afectada

Corte de luz en Heredia este miércoles 22 de abril será de 7 a. m. a 2 p. m. por poda de árboles.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció cortes de luz programados en el distrito de Mercedes, cantón de Heredia, para este miércoles 22 de abril del 2026. La suspensión se realizará entre las 7 a. m. y las 2 p. m. debido a labores de poda de árboles solicitadas por la Municipalidad de Heredia.

La afectación comprende el tramo ubicado desde el Súper Los Gemelos, 25 metros hacia el este, hasta la entrada de Villa Colonial en vía pública. Según la entidad, un total de 13 clientes se verán impactados por la interrupción del servicio eléctrico.

La ESPH informó que comunicó el corte mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes en la zona afectada. Estas labores buscan prevenir incidentes en la red eléctrica y garantizar la continuidad del servicio en condiciones seguras.

La institución recomienda a los usuarios tomar previsiones durante el horario indicado. Además, habilitó un enlace para verificar si su contrato se encuentra dentro del área afectada: https://tinyurl.com/23jypfzm