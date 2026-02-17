El País

Cortes de luz en Heredia este miércoles 18 en sector de San Rafael

Si usted vive en San Rafael de Heredia, revise si su hogar estará sin electricidad este miércoles 18. La ESPH anunció una suspensión programada

Por Silvia Ureña Corrales
Ocho clientes en San Rafael de Heredia no tendrán electricidad este miércoles 18 por trabajos preventivos. (Cortesía ESPH)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

