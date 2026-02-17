Cortes de luz en Heredia este miércoles 18 en sector de San Rafael

Ocho clientes en San Rafael de Heredia no tendrán electricidad este miércoles 18 por trabajos preventivos.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará un corte de luz este miércoles 18 de febrero del 2026 en el cantón de San Rafael, provincia de Heredia, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo.

La suspensión del servicio se aplicará de 7:30 a. m. a 1 p. m. en el distrito Los Ángeles, específicamente en el sector de El Tirol, detrás del tanque potabilizador ubicado en calle El Gallito.

Según informó la empresa, el objetivo de la intervención es reforzar la red eléctrica y garantizar un suministro más confiable y continuo para los usuarios de la zona.

En total, ocho clientes resultarán afectados por la interrupción programada.

La ESPH comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes informativos en el área impactada.

Si usted reside en las cercanías, puede verificar si su contrato está incluido en la afectación al ingresar su número en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm