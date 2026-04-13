Cortes de luz en Heredia este miércoles 15 afectarán Mercedes y San Francisco

Cortes de luz en Heredia este miércoles 15 afectarán sectores de Mercedes y San Francisco por trabajos eléctricos.

Vecinos de Heredia enfrentarán cortes de luz este miércoles 15 de abril del 2026 en los distritos de Mercedes y San Francisco, debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión del servicio eléctrico se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m., según informó la entidad. Las labores responden a poda de árboles y mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

En el distrito de Mercedes, el corte se aplicará desde el Súper Los Gemelos, 25 metros hacia el este, hasta la entrada de Villa Colonial en calle pública. Estos trabajos obedecen a una poda de árboles solicitada por la Municipalidad de Heredia.

Por su parte, en San Francisco, la afectación se concentrará en el sector de Guararí, específicamente en El Roble. En este punto, la ESPH ejecutará mantenimiento preventivo en un transformador para garantizar la continuidad del servicio.

La institución comunicó estas suspensiones mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos. En total, se reportan 59 clientes afectados entre ambos sectores.

La ESPH recomienda a los usuarios verificar si su servicio se verá interrumpido mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm