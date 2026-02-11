Cortes de luz en Heredia este jueves: revise si su zona será afectada

Cortes de luz en Ulloa afectarán el condominio Uniko y Torres de Heredia este jueves 12 de febrero

Dos sectores de Heredia quedarán sin electricidad este jueves 12 de febrero debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Las labores se realizarán entre las 7 a. m. y las 3:30 p. m. y afectarán más de 420 suministros eléctricos.

La primera suspensión será de 8 a. m. a 3:30 p. m. en el condominio Uniko Etapa 3, ubicado en el distrito Ulloa. Según la ESPH, se ejecutará mantenimiento preventivo para garantizar un servicio más estable y continuo en la zona.

El segundo corte está previsto entre 7 a. m. y 2 p. m. en el condominio Torres de Heredia, también en el distrito Ulloa. En este caso, las cuadrillas realizarán una poda de ramas que podrían interferir con las líneas eléctricas.

La empresa comunicó las interrupciones mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp, volantes y por medio de la administración de los condominios involucrados.

Los trabajos afectarán en total 421 servicios eléctricos.