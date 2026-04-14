El País

Cortes de luz en Heredia este jueves por mantenimiento preventivo

San Pablo tendrá cortes de luz este 16 de abril en sectores específicos. Revise si su vivienda está incluida, conozca los horarios y prepárese para la suspensión del servicio eléctrico

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Una familia de cinco perezosos (que esta semana fueron declarados símbolo nacional) ya no se jugarán la vida para poder comer al cruzar una calle de Getsemaní de San Rafael de Heredia.
Corte de luz en San Pablo de Heredia este 16 de abril afectará sector cercano a Altos de Palermo entre 7 a. m. y 2 p. m. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.