Cortes de luz en Heredia este jueves por mantenimiento preventivo

Corte de luz en San Pablo de Heredia este 16 de abril afectará sector cercano a Altos de Palermo entre 7 a. m. y 2 p. m.

Vecinos del cantón de San Pablo, en Heredia, enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este jueves 16 de abril del 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red.

La interrupción se aplicará en el distrito de San Pablo, específicamente en el sector ubicado al costado suroeste del condominio Altos de Palermo. El corte iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 2 p. m.

De acuerdo con la información suministrada, estas labores buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo para los usuarios de la zona. En total, se contabilizan 12 puntos de afectación dentro del área indicada.

La empresa comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes informativos.

Se recomienda a los vecinos tomar previsiones, como desconectar equipos sensibles y organizar sus actividades con anticipación durante el horario del corte.

Usted puede verificar si su servicio se verá afectado al consultar con su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm