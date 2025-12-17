Cortes de luz en Heredia este jueves por mantenimiento eléctrico

Tres sectores de Heredia tendrán cortes de luz este jueves 18 de diciembre por mantenimiento preventivo.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el suministro eléctrico este jueves 18 de diciembre del 2025 en varias zonas de Heredia, como parte de sus labores programadas de mantenimiento preventivo y mejora de infraestructura.

Los cortes se concentrarán en los distritos de San Francisco (cantón central), Los Ángeles y Concepción (San Rafael), en diferentes horarios según la zona.

En San Francisco de Heredia, el corte abarcará el sector de la Musmanni 50 metros al sur, desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m., con un total de 35 servicios suspendidos. El motivo es la ejecución de labores de mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

En el distrito de Los Ángeles, el corte se realizará entre las 7:30 a. m. y la 1 p. m., en calle Gallito, 1,5 kilómetros al norte de la Escuela Montecito. En este caso, la intervención corresponde al cambio de postería y afectará un único suministro.

Por último, en el distrito de Concepción, la suspensión se programó de 7:30 a. m. a mediodía, en las cercanías de la entrada de Breña Mora, 50 metros al oeste, donde se verán suspendidos 19 servicios. Al igual que en San Francisco, se trata de trabajos de mantenimiento preventivo.

La ESPH informa estas interrupciones mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes en las comunidades correspondientes.