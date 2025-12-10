El País

Cortes de luz en Heredia este jueves por trabajos de reubicación de postería

Dos cortes de luz afectarán San Isidro de Heredia este jueves 11 de diciembre por reubicación de postería. Verifique si su hogar está incluido

Por Silvia Ureña Corrales
San Isidro de Heredia tendrá cortes de luz este jueves 11 de diciembre por reubicación de postería. (Cortesía ESPH)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

