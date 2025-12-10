Cortes de luz en Heredia este jueves por trabajos de reubicación de postería

San Isidro de Heredia tendrá cortes de luz este jueves 11 de diciembre por reubicación de postería.

Los vecinos del cantón de San Isidro, en Heredia, experimentarán dos cortes de luz este jueves 11 de diciembre del 2025 debido a trabajos de reubicación de postería programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Distritos de San José y Concepción serán afectados

En el distrito San José, el servicio eléctrico será suspendido en dos franjas horarias: de 7:30 a. m. a 8 a. m. y de 2:30 p. m. a 3 p. m.. Las comunidades afectadas serán:

Calle Los Itabos

Parte de calle Solís

Linda Vista

Calle Rubí

Este corte impactará a un total de 351 suministros eléctricos.

En el distrito Concepción, el corte será continuo desde las 7:30 a. m. hasta las 3 p. m., con una duración total de siete horas y media. La afectación se concentrará en:

Santa Cecilia de San Isidro, frente a la escuela

Un total de 487 clientes de la ESPH perderán el servicio durante este periodo.

La ESPH recomienda a sus usuarios verificar si el corte les impactará directamente mediante el número de contrato, ingresando al siguiente enlace oficial:https://tinyurl.com/23jypfzm